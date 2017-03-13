На Ямале назовут лучших исполнителей на баяне и аккордеоне

Фото с сайта cultura-yamala.ru

Окружной конкурс-фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне "Кубок Ямала" стартует в Ноябрьске. В нем примут участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств со всего региона. Их исполнение оценит один из лучших и самых востребованных баянистов, профессор, народный артист РФ Юрий Шишкин.

Как сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на культурно-деловой центр Ноябрьска, для ямальских детей это очень важная встреча. Юрий Шишкин проведет для них мастер-классы. Кроме того, на конкурс приедут его ученики, с которыми также состоятся творческие встречи.

Состязания пройдут среди юных баянистов и аккордеонистов в трех возрастных группах. Каждый участник исполнит два разнохарактерных произведения. Победителей определит компетентное жюри. Чемпион "Кубка Ямала" получит диплом и тридцать тысяч рублей. Он представит Ямал на Дельфийских играх.