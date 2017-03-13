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Директор мебельной фабрики в Тюмени оказался мошенником

14:27 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО "Фабрика мебели "Долиум" 35-летнего Сергея Бочкарева вынес Ленинский районный суд Тюмени. Он признан виновным в крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, фабрика под руководством Бочкарева принимала заказы на изготовление и поставку кухонных гарнитуров и шкаф-купе. Граждане заключали договоры и вносили за мебель деньги, которые Бочкарев похищал. От его действий с марта по декабрь 2014 года пострадали семь человек. Общий размер ущерба составил около 2,2 млн рублей.

В декабре 2014 года Бочкарев вышел из состава учредителей, фирма стала принадлежать другим владельцам.

Суд назначил Бочкареву один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил два заявленных иска о взыскании с осужденного в пользу потерпевших 290,2 тыс. рублей.

Теги: уголовное дело , мошенничество

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