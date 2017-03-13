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Тюменские школьники стремятся быть достойными потомками героев

16:27 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото проекта "Мы - потомки героев!"

Школьники Тюменской области помогают ветеранам, готовят радиопередачи и устраивают экскурсии по школьным музеям в рамках проекта "Мы - потомки героев".

В ялуторовской школе №3 отряды тимуровцев и объединение "Я - гражданин России" навещают ветеранов-земляков и помогают им по хозяйству. Ребята с удовольствием посещают уроки живой истории, слушают рассказы героев, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Несколько лет ученики собирают материалы для книги Памяти, включились в поисковую акцию "Дети Ленинграда": работают с книгами и архивами, изучают, как сложилась судьба ленинградских детей, эвакуированных на тюменскую землю во время войны. Тюменская область приняла более 12 тыс. детей из прифронтовых территорий, в том числе из блокадного Ленинграда — около 8 тыс.

В 2017 году ко Дню Победы ребята приготовили и отправили открытки крымским ветеранам. В ответ для тюменских участников Великой Отечественной войны прилетят открытки из других городов и регионов страны.

Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов поддержал областной проект "Мы – потомки героев".

"Победа в Великой Отечественной войне - яркий подвиг нашего народа. Многие фронтовики, вернувшись на родную землю, влились в ряды органов внутренних дел. Это были закаленные в боях, решительные, верные долгу люди. Они заложили крепкие традиции и установили высокую планку, на которую ориентируется уже не первое поколение полицейских. "Мы - потомки героев" - хороший проект. Подобных начинаний должно быть как можно больше. Важно, чтобы интерес к Великой Отечественной войне не угасал. Особенно среди представителей подрастающего поколения. Мы потомки героев и должны быть их достойны", - подчеркнул Юрий Алтынов.

Соб. инф.

Теги: блокада Ленинграда , патриотическое воспитание , Великая Отечественная война , ветераны , Юрий Алтынов

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