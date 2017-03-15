Тюменцев научат быть успешными спикерами

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О методах и приемах успешного публичного выступления расскажет тюменцам педагог по ораторскому мастерству в коворкинге "Моя территория" 26 марта.

Семинар-практикум "Концепция публичного выступления" проведет режиссер театра, педагог по сценической речи, теле- и радиоведущая Янина Милейко.

Участники семинара изучат структуру публичного выступления от первых минут и до финальных аплодисментов: методы, приемы, проверенные схемы, шаблоны, творческие заготовки и личные находки успешного спикера, а также общие принципы красивой, грамотной речи и ораторского мастерства, основные схемы взаимодействия с аудиторией, методы борьбы с волнением и страхом. Янина Милейко расскажет, как сформулировать цель, как структурировать любое выступление, какие выбрать позы и жесты, как взаимодействовать со слайдами, вовлекать аудиторию и удерживать внимание и отвечать на любой вопрос.

Мероприятие пройдет в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 26 марта с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

Регистрация по тел.: 8 (912) 997-8888.

Дарья Казакова