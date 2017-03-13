Молодые хирурги из Тюмени приняли участие в олимпиаде

Фото ИА "Тюменская линия"

Мастерство вязания хирургических швов, проведения эндоскопии и других манипуляций демонстрировали участники VIII региональной студенческой олимпиады по хирургии в УФО.

Практические и теоретические задания 70 студентов-медиков из Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска выполняли на базе симуляционного центра кафедры патологической анатомии и судебной медицины Тюменского государственного медицинского университета.

"Полуфиналы проходят в каждом федеральном округе России. Победители – в каждом округе их два - в апреле приезжают в Москву на финал. Кроме того, мы принимаем пять-семь команд из стран СНГ. В прошлом году у нас были участники из Венгрии, а в 2017 году в полуфиналах участвовали представители Китая и Японии", - рассказал заведующий кафедрой оперативной хирургии и топанатомии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, сопредседатель оргкомитета Всероссийской олимпиады по хирургии Сергей Дыдыкин.

На четырех площадках студенты показывали навыки в области сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии, пластической хирургии и урологии, нейрохирургии и травматологии, эндовидеохирургии и микрохирургии.

По словам заведующего кафедрой хирургии ТюмГМУ Казбека Аутлева, члены жюри оценивали качество, скорость и работу в команде, а также теоретические знания участников.

"Мы выполняем задание по микрохирургии. Нужно соединить две артерии, чтобы был общий кровоток. Задача осложняется тем, что все манипуляции проходят под увеличением. Диаметр сосудов может быть всего 0,1-3 миллиметра, шовный материал тоньше человеческого волоса", - пояснили участники Анастасия Кофанова и Максим Козлов (Тюмень).

По словам студентов, участие в олимпиаде позволило проверить умения, приобрести новый опыт и познакомиться с будущими коллегами.

"Подготовка была серьезной, последние две недели мы посвятили тренировкам: шили, отрабатывали технику, навыки, - отметили Игорь Касков и Диана Филиппова (Екатеринбург). - Работа у хирурга – прикладная, очень интересная, хотя непростая".

О сложностях профессии рассуждает и пятикурсница ТюмГМУ Дарья Сахарова, которая намерена работать сосудистым хирургом.

"Даже медсестрам приходится непросто. А ведь медики могут находиться на операциях по двенадцать и более часов. Я совмещаю учебу и две работы. На вопросы о том, как удается найти время на все, всегда отвечаю, что направляю силы в нужное русло и занимаюсь делом, которое мне нравится", - рассказала Дарья Сахарова.

Девушек среди участников олимпиады - примерно половина. В последние годы они активно идут в профессию, хотя отрасль в целом испытывает кадровый голод, отметил Сергей Дыдыкин.

"Это высококвалифицированная работа, требующая долгой подготовки. При этом, с нашей точки зрения, оплата труда непропорциональна таким затратам. Проблемы с набором в хирургию – тенденция общемировая. Поэтому студенческая олимпиада - толчок к привлечению студентов в это направление медицины", - подчеркнул профессор.

Он отметил, что одним из главных бонусов для участников является возможность получить приглашение к сотрудничеству: в составе жюри - практикующие хирурги, которые заинтересованы в поиске талантливых и мотивированных коллег в ординатуру.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева