Владимир Якушев поручил выделить средства на ремонт тобольских дворов

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В два раза больше по сравнению с 2016 годом направят средств на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов в Тобольске в 2017 году. Поручение дал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Состояние дворов - одна из болевых точек Тобольска. Если в областной столице эта программа успешно реализуется уже на протяжении более 10 лет, то в Тобольске - последние три года. Программа стартовала в 2014-м по инициативе губернатора Владимира Якушева. За это время в духовной столице Сибири обновлены и приведены в порядок 34 двора.

На благоустройство тобольских дворов в 2017 году выделено 37 млн рублей (в 2016 году - 18,5 млн рублей). В текущем году планируется отремонтировать и благоустроить более 20 дворовых территорий.

Обязательное условие для реконструкции - обсуждение проекта ремонта и его согласование с жителями.

"Важно учитывать пожелания горожан еще на стадии разработки проекта. Именно жильцы дома должны принимать окончательное решение, чтобы их ожидания были оправданы. Такая практика успешно зарекомендовала себя в Тюмени", – считает глава региона.

К тому же жильцы, вовлеченные в процесс преображения двора, стремятся в будущем беречь его и поддерживать в хорошем состоянии.