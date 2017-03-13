Ишимский театр отремонтируют

ishimgdk.ru

2 млн рублей из областного бюджета выделены на ремонт Ишимского театра, который весной 2016 года попал в зону подтопления в результате паводка.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Планируется выполнить ремонт помещений зрительного зала установить новые кресла, изготовить и прикрепить вывеску на здании театра.

Здание Ишимского театра общей площадью 337 кв. м построено в 60-х годах прошлого века. Капитальный ремонт не проводился. Последние работы по ремонту сцены и замене кресел выполнены в 1996 году. После наводнения 2016 года отремонтирован фасад

Самодеятельный театр существует в Ишиме с 1918 года. В конце 40-х годов прошлого века он назывался колхозно-совхозным, а в 1959 году ему было присвоено звание народного. С 2010 года Ишимский театр размещается в отдельном здании на ул. Курганской, 1.

Соб. инф.