Аспекты развития фитнес-индустрии обсудят в Тюмени

Фото ТГМЦ

Рабочая встреча представителей государственных органов власти в отрасли спорта и фитнес-клубов частной формы собственности начнется в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 15 марта в 15 часов. Участники обсудят вопросы межведомственного взаимодействия и развитие фитнес-индустрии в областной столице.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, основные темы, вынесенные на обсуждение, - привлечение тюменцев к систематическим занятиям физической культурой, соблюдение техники безопасности при организации занятий физической культурой и спортом, обучение и повышение квалификации персонала частных спортивных учреждений, взаимодействие государственных органов власти и частных клубов в области предоставления бесплатных услуг детям и людям старшего возраста.

"С 2016 года городской департамент по спорту и молодежной политике проводит плановую работу по привлечению частного сектора к социальному взаимодействию. Результатом первого года стало партнерство с 20 спортивными клубами. На сегодняшний день в числе партнеров 25 фитнес-центров. Благодаря нашему взаимодействию дети и представители старшего поколения получили возможность бесплатно заниматься йогой, атлетической гимнастикой, плаванием, танцевальными направлениями, единоборствами и другими видами физкультурной деятельности", - прокомментировал начальник отдела организации работы по месту жительства городского департамента Алексей Яковлев.

Особое внимание на встрече будет уделено Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" и участию фитнес-клубов в развитии данного движения.

По итогам обсуждения планируется подписание соглашений о сотрудничестве между частными спортивными клубами и департаментом по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.