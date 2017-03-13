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Тюменцы могут наблюдать Венеру дважды в день

18:05 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
multiurok.ru

Венера вступит в период двойной видимости, а Луна пройдет апогей своей орбиты – эти и другие явления могут наблюдать тюменцы в ночном небе с 13 по 19 марта.

По данным Astronet, Венера движется в обратном направлении по созвездию Рыб. Наблюдать ее теперь можно по утрам и вечерам – это связано с тем, что планета раньше восходит и позже заходит, чем Солнце. При этом фазы Венеры можно различить в любительский телескоп или мощный бинокль.

Улучшится на неделе и вечерняя видимость Меркурия. Он движется по созвездию Рыб в одном направлении с Солнцем. В телескопе Меркурий выглядит как небольшой диск в окружении атмосферных потоков без четких деталей. За горизонт планета заходит около 19 часов.

До 22 часов 30 минут на небе можно наблюдать Марс, искать его нужно над западным горизонтом. Красная планета движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Овна. В телескоп Марс виден как небольшой красный диск, с каждым днем его расстояние от Земли увеличивается.

Самую крупную планету Солнечной системы – Юпитер – можно наблюдать почти всю ночь. Газовый гигант восходит в 21 час и скрывается за горизонтом около 8 часов. С 6 февраля он движется по небу в обратном направлении, но это не реальный путь планеты, а только видимый с Земли из-за разности скоростей Земли и Юпитера относительно Солнца. В телескоп можно рассмотреть полосы на диске планеты, при идеальных условиях - Большое красное пятно. Также хорошо различимы четыре крупных спутника Юпитера.

Сатурн можно найти на ночном небе ближе к утру. В 7 часов планета достигает кульминации, в 10 часов 32 минуты скрывается за горизонтом. Искать ее нужно на юго-востоке в созвездии Стрельца. Кольцо планеты различимо не только в телескоп, но и мощный бинокль. Из спутников Сатурна можно найти Титан – он самый крупный.

Уран стоит искать на границе созвездий Кита и Овна с помощью звездной карты. Планета движется в одном направлении с Солнцем и уходит за горизонт около 21 часа 30 минут. Чтобы различить диск планеты, потребуется мощный бинокль или телескоп. Нептун на неделе не виден.

Из комет доступными остаются C/2015 V2 (Johnson) в созвездии Геркулеса и P/Tuttle-Giacobini-Kresak (41P) в Большой Медведице. Комета Энке приблизилась к солнцу, поэтому не видна. Из астероидов самыми яркими по-прежнему являются Веста в созвездии Близнецов и Церера в Овне.

Евгения Шевцова

Теги: астрономия

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