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Tele2 расширяет роуминговую сеть

17:32 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Tele2

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно.

В Мозамбике, Тунисе, ОАЭ и Макао абонентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 35 рублей за минуту входящего и исходящего вызова на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость исходящего SMS или MMS составляет 12 рублей.

На территории Хорватии абонент Tele2 заплатит 15 рублей за минуту звонка в страны СНГ и Европы. Стоимость исходящего текстового или мультимедийного сообщения составит 6 рублей. Клиенты Tele2 в роуминге могут пользоваться голосовой связью без набора дополнительных команд и оперативно получать информацию о расходах и состоянии счета.

Tele2 также дает своим абонентам возможность воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в роуминге по выгодным ценам. В Мозамбике, ОАЭ и Макао 1 Мб данных будет стоить 50 рублей, а при путешествии в Хорватию такой же объем трафика обойдется абонентам в 25 рублей.

Для зарубежных поездок Tele2 предлагает активировать опции, позволяющие оптимизировать расходы на мобильную связь. Так, при подключении услуги "Разговоры без границ" минута входящего вызова за границей обойдется абоненту в 5 рублей, абонентская плата – 5 рублей в сутки. Опция "Интернет за рубежом" дает возможность скачать 10 Мб трафика за 100 рублей в сутки в Хорватии и за 300 рублей в Мозамбике, ОАЭ и Макао. Клиенты Tele2, путешествующие по Хорватии, могут также воспользоваться услугой "Интернет не отдыхает", которая позволяет скачивать неограниченный объем интернет-трафика за 399 рублей в день.

Теги: Tele2

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