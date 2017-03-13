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Около трех тысяч викуловчан проверили здоровье

17:10 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
lpu4.ru

2 тыс. 850 жителей Викуловского района прошли диспансеризацию в 2016 году.

Как рассказала заведующая районной больницей - филиалом областной больницы №4 Оксана Черепанова, первый этап диспансеризации почти завершен. По итогам впервые выявлено 499 заболеваний. Большую долю из них составила гиперхолестеринемия.

Как пояснила Оксана Черепанова, по сути это не заболевание, а синдром повышенного уровня холестерина, который может быть предпосылкой к развитию других проблем со здоровьем. По-прежнему лидируют патологии органов кровообращения и костно-мышечной системы.

"На первом этапе мы выявил два случая онкологических заболеваний на ранней стадии. Это еще раз доказывает пользу диспансеризации и профилактических осмотров – чем раньше выявлена болезнь, тем проще ее лечить", - подчеркнула Оксана Черепанова.

Распространены, по ее словам, и факторы риска развития заболеваний – избыточная масса тела, нерациональное питание, курение, низкая физическая активность, повышенное давление. Все пациенты получили врачебные рекомендации, часть направлены на дообследование. Еще 700 викуловчан прошли осмотр в Центре здоровья.

"Наша задача – донести до жителей, что подобные осмотры необходимы. Особенно это касается молодежи. На осмотр не уйдет много времени, очередей в кабинет профилактики нет, мобильные бригады выезжают в сельские поселения, поэтому призываем жителей района ответственно отнестись к проверке состояния здоровья", - заключила она.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , здравоохранение , диспансеризация

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