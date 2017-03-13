В Верней Пышме начали проверку из-за забытых на колесе обозрения посетителей

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Проверку инцидента с женщиной и ребенком, которых смотритель оставил на колесе обозрения, проводят следователи в Верхней Пышме.

11 марта жительница г. Среднеуральска с малолетним ребенком пришли на аттракцион "Колесо обозрения" на пр. Успенский в г. Верхняя Пышма. В процессе катания смотритель отключил механизм и аттракцион остановился, при этом сойти на землю с него в таком положении женщина и ребенок не могли.

Их опустили на землю лишь после того, как женщина сообщила о случившемся в полицию. Позднее выяснилось, что в момент ЧП смотритель аттракциона был пьян, в его крови нашли алкоголь в размере 0,06 промилле.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет затребована разрешительная документация по организации аттракциона, опрошены сотрудники данной организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.