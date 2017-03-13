Тюменцы стали реже получать спам-сообщения

Фото ИА "Тюменская линия"

Число жалоб на СМС-спам и фактов нарушений законодательства о рекламе в Тюменской области в 2016 году было ниже, чем в 2015 году.

Об этом сообщил руководитель областного управления Федеральной антимонопольной службы Игорь Веретенников на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Сотрудники службы возбудили 69 дел о нарушении законодательства о рекламе, что на 20% ниже, чем в 2015 году. Предписаний по возбужденным делам выдали 31, из них исполнены 29.

"Это связано с тем, что в 2015 году был вал заявлений о СМС-спаме. Благодаря работе антимонопольных органов по привлечению к ответственности лиц, которым за каждое спам-сообщение выносили штраф в размере 100 тысяч рублей, количество нарушений снизилось, и число обращений уменьшилось", - пояснил Игорь Веретенников.

Основными нарушителями в этой сфере остаются рекламодатели финансовых услуг и микрозаймов различного рода.

Дарья Казакова