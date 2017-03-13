Почта России начала доставку паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017

fan-id.ru

Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (паспортов болельщика) Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 будут доставляться бесплатно заказной "Бандеролью первого класса с описью вложения" по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Российские болельщики могут получить отправления с вложением паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России, предъявив документ, удостоверяющий личность. Необходимо, чтобы документ, удостоверяющий личность, совпадал при оформлении заявки для получения паспорта болельщика и при получении паспорта болельщика.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам - бесплатно.

В течение всего периода доставки паспортов болельщика Кубка Конфедераций FIFA 2017 Почта России обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи.

Соб. инф.