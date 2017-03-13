Ямальского депутата лишили полномочий за недостоверные сведения в декларации

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Депутат Собрания депутатов муниципального образования п. Правохеттинский Владимир Стоянов в справке о доходах не указал сведения о наличии ½ доли в праве собственности на квартиру и два земельных участка (506 и 600 кв.м.) в Воронежской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении депутатами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

По выявленным нарушениям, городской прокуратурой внесено представление председателю Собрания депутатов муниципального образования п. Правохеттинский. По результатам его рассмотрения, представительным органом принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.