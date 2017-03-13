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Генконсул Великобритании посетил тюменский центр "Семья"

16:54 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента социального развития Тюменской области

Технологии помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или подвергшимся насилию, заинтересовали генерального консула Великобритании в Екатеринбурге Мартина Феннера во время экскурсии по Центру социальной помощи семье и детям "Семья".

Экскурсию по стационарному отделению социальной реабилитации, в котором ежегодно проходят реабилитацию более 300 детей и 70 женщин, провела директор центра Елена Перминова.

По ее словам, в стационарном отделении не только организованы комфортные условия для временного проживания, с детьми и женщинами работают врачи, психологи, юристы, специалисты по социальной работе. Сотрудники отделения выявляют причины возникновения фактов семейного неблагополучия, проводят комплекс мероприятий по их устранению, в том числе с подключением ведомств системы профилактики.

Во время визита в рамках рабочей поездки в Тюмень Мартин Феннер ознакомился с возможностями центра, посетил занятия и мастер-классы, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Помимо социальной реабилитации, значимым направлением деятельности центра социальной помощи семье и детям "Семья" является профилактика семейного неблагополучия, в том числе мотивационная работа, направленная на предотвращение употребления среди подростков психоактивных веществ и прохождение лечения от зависимости.

В центре также работают службы инспекторов по охране детства, экстренного реагирования "Ребенок и семья", социально-психологического сопровождения, раннего сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, школа замещающих родителей.

Соб. инф.

Теги: Мартин Феннер , Великобритания , центр Семья

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