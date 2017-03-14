Подготовка к студвесне в регионе началась

Фото пресс-службы ДТиС «Пионер»

Около 2 тыс. человек соберет областной фестиваль "Студенческая весна" с 17 по 22 апреля.

Основными площадками проведения мероприятия станут ДК "Нефтяник", Тюменский драматический театр и Дворец творчества и спорта "Пионер".

Традиционно студенческие коллективы будут оцениваться по направлениям "Мода", "Оригинальный жанр", "Концертная программа", "Музыка", "Хореография", "Театр". Предусмотрены неконцертные номинации "Журналистика" и "Интеллектуальные игры".

Как сообщил руководитель координационно-ресурсного центра реализации молодежных программ и проектов ДТиС "Пионер" Виталий Скоморохов, коллегия судей пока не утверждена. Экспертами областной студвесны становятся деятели областного и федерального уровня. С 2016 года организаторы мероприятия поддержали федеральную тенденцию и стали приглашать в жюри лидеров фестиваля прошлых лет.

На областной фестиваль попадут коллективы, которые стали победителями в своих образовательных организациях.

Как сообщила начальник отдела организации внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета Елена Закалюкина, подготовка к проведению такого внутреннего мероприятия в университете уже началась. Студенты ТИУ выявят лидеров с 3 по 7 апреля на фестивале "На клавишах весны".

Напомним, в 2017 году на всероссийский фестиваль во Владивостоке выезжала делегация Тюменской области из 40 человек. Виталий Скоморохов сообщил, что в 2017 году российская "Студенческая весна" пройдет в Туле с 15 по 20 мая. По ее итогам участники сделают полноценную программу по всем направлениям – Гран-при региональных программ пройдет в Кремлевском дворце.

Ирина Ромашкина