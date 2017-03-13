В Тюменском районе пройдут общественные слушания по генпланам муниципалитетов

admtyumen.ru

Развитие Тюменского района в соответствии с новыми генеральными планами муниципальных образований обсудили на рабочей встрече губернатор Тюменской области Владимир Якушев, заместитель губернатора Евгений Заболотный, глава Тюменского района Светлана Иванова и руководители Главного управления строительства Тюменской области.

В настоящее время генеральные планы поселений разрабатываются на новый 20-летний срок. В Переваловском муниципальном образовании генплан уже утвержден. До конца 2017 года планируется утвердить генпланы еще 18 муниципальных образований, оставшиеся четыре - в 2018 году.

Прежние генеральные планы устарели и не соответствовали реальному положению дел, что тормозило развитие территорий и их инвестиционную активность. "Необходимо исправить те ошибки, которые были допущены при формировании земельной политики в Тюменском районе ранее", - поставил задачу губернатор. Он напомнил, что в правительство области поступают сигналы от предпринимателей о том, как сложно получить в Тюменском районе землю под реализацию конкретных проектов. С таким положением дел мириться нельзя, считает глава региона. "Добросовестные инвесторы должны приобретать участки за реальные деньги, а не переплачивать в разы, и новые генеральные планы должны позволить избежать спекулятивного спроса на землю".

В разрабатываемых документах учитываются данные о землях сельхозназначения и лесного фонда, отражены сведения об инвестиционных площадках, территориях рекреационного назначения и перспективной жилой застройки.

Сейчас вопрос разработки генпланов находится в компетенции Главного управления строительства Тюменской области, а утверждению такого важного документа предшествует большая подготовительная работа с главами муниципальных образований, органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями и жителями.

Подготовленный разработчиком генеральный план для согласования с Российской Федерацией размещается в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Согласование осуществляется в трехмесячный срок, в это время любой желающий может ознакомиться с проектами генеральных планов на сайте.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации после процедуры согласования проект генерального плана рассматривается на публичных слушаниях. Срок проведения публичных слушаний по проекту - от одного до трех месяцев. В течение этого времени специалисты Тюменского района в каждом населенном пункте проводят выставку проекта генплана, разъясняют все принятые проектом решения. Так, например, в Ембаевском муниципальном образовании, где в ближайшее время будут принимать новый генплан, такие выставки были проведены в селах Яр, Тураево и Ембаево.

Распоряжение о назначении публичных слушаний (с указанием места и времени их проведения) публикуется в районной газете "Красное знамя", а также размещается на сайте администрации Тюменского муниципального района.

В публичных слушаниях принимают участие жители муниципалитета, все замечания и предложения, высказанные на слушаниях, в обязательном порядке рассматриваются до утверждения соответствующего документа. Только после выполнения всех этих процедур новый документ утверждается и вступает в силу. Такая схема принятия нового генерального плана будет проведена во всех муниципальных образованиях района.

Губернатор Владимир Якушев подчеркнул особую важность публичного обсуждения этого значимого для территории документа.

"Необходим постоянный диалог с жителями в каждом муниципалитете, каждом населенном пункте. Вопросы развития любой территории местная власть и граждане должны решать сообща, определяя приоритеты. Генеральный план — документ, который должен учитывать интересы и муниципалитета, и инвесторов, реализующих здесь проекты, и интересы, живущих на территории людей", – отметил глава региона.