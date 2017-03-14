Больница в поселке Зеленоборск в Югре получила современное уличное освещение

Фото Ханты-Мансийского банка

Средства для благоустройства территории врачебной амбулатории г.п. Зеленоборск Советского района (ХМАО) выделил Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири). Благодаря поддержке финансовой организации, возле входа в больницу установили новые светодиодные фонари.

В Зеленоборске проживает всего около двух с половиной тысяч человек. Несмотря на это, здесь есть собственная амбулатория, которая в 2016 году была реконструирована, и одним из последних этапов ремонта стала установка уличного освещения.

Ханты-Мансийский банк принимает активное участие в общественной жизни Советского района и регулярно, оказывает поддержку в реализации социально-значимых проектов. В 2016 году финансовая организация в очередной раз подписала с администрацией Советского района соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба финансового учреждения.