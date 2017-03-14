Детсады Тюмени создают ситуации успеха для особых малышей

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Более 2 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) воспитываются в дошкольных учреждениях Тюмени.

Для каждого ребенка разработан индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут. При этом, как отмечают специалисты, чем раньше будет проведен процесс коррекции, тем больше вероятности, что дальнейшее обучение такого ребенка будет продолжено в общеобразовательном классе.

В детсадах областной столицы прошли открытые семинары по организации работы с детьми. Педагоги, психологи, учителя-дефектологи и логопеды рассуждали, как создать ситуацию успеха для детей с особыми образовательными потребностями.

Существуют различные методы и приемы работы с детьми с ОВЗ. Опытом делились педагоги шести дошкольных учреждений. На тематических площадках детсада №133 учителя-дефектологии рассказывали о специфике построения коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра и с задержкой психического развития.

"В работе с особыми детьми важна гибкость педагога, который должен перестраивать занятие с учетом настроения ребенка. На первых этапах следует подбирать доступные детям задания, создавая ситуацию успеха. Сложность увеличивается постепенно. Важна и совместная деятельность: педагог рисует, ребенок заканчивает или наоборот", - рассказала учитель-дефектолог детского сада №133 Елена Брылина.

depedu.tyumen-city.ru

Большое удовольствие маленьким воспитанникам Елены Брылиной доставляют занятия в сенсорной комнате, где ребята могут поиграть в развивающие интерактивные игры, повозиться в сухом бассейне с красивыми и очень приятными на ощупь шарами, порисовать песком.

За любой игрой стоит развитие мышления, внимания и мелкой моторики. В работе педагог часто использует визуальное расписание, которое рассказывает ребенку, что должно произойти и расписывает порядок событий. Также на занятиях учитель применяет жетонную систему поощрения. Малыш точно знает, после урока обязательно наступит перемена.

В 2017 году ноу-хау детского сада стала лекотека, которая работает по принципу библиотеки, только вместо книг - дидактические игры. Нередко занятия с детьми проводятся при участии родителей, где специалисты обучают взрослых использовать дидактические игры для развития ребенка.

"Одна из главных задач лекотеки – оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку посредством использования игротерапевтических методов и приемов. Ребята очень любят бывать в лекотеке. Здесь представлен широкий выбор дидактических игр, которые можно брать домой. Для семей это очень удобно. Обычно через три-четыре дня дети возвращают игру, выбирая новое занятие для себя", - пояснила руководитель детского сада №133 Светлана Хабарова.

Также в дошкольном учреждении работает консультативный пункт. Прием ведут учителя-дефектологи и логопеды, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Соб. инф.