Областные власти проводят госзакупки без серьезных нарушений, считает Игорь Веретенников

Фото ИА "Тюменская линия"

На 30% увеличилось количество обращений и жалоб от тюменских компаний по поводу госзакупок в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Об этом сообщил руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Игорь Веретенников на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, в основном жалобы поступали на заказчиков, которые некорректно описывали объект закупки. В конечном итоге это приводило к тому, что компании не могли нормально сформировать предложение, подать заявку, и аукционная комиссия не допускала их к участию в торгах. Из-за этого снижалась или вообще отсутствовала конкуренция, а также неэффективно расходовались бюджетные средства.

За подобные нарушения тюменские антимонопольщики в 2016 году привлекли к ответственности 95 юридических и 339 должностных лиц.

"Такая ситуация говорит об очень низком уровне заказчиков, особенно это касается муниципального уровня, потому что именно там происходит большое количество нарушений. На втором месте по этому критерию органы федерального уровня. Лучше всех закупки проводят областные заказчики", - пояснил Игорь Веретенников.

Дарья Казакова