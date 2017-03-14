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В Тюмени закрыли казино

12:16 14 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото УМВД РФ по Тюменской области

Незаконная игорная деятельность пресечена в Тюмени в квартире на улице Ямской.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, задержаны 16 человек, в их числе организатор. Он дал признательные показания. В ходе обыска стражи правопорядка изъяли большое количество покерных фишек и карт, долговые расписки и бухгалтерскую документацию. По предварительным данным казино работало на регулярной основе. Клиентов его владелец подбирал лично, пускал в свое заведение только после тщательной проверки и поручительства кого-нибудь из постоянных игроков.

В ходе производства предварительного следствия подозреваемый полностью признал вину, в совершенном преступлении раскаялся, при этом ранее к уголовной ответственности не привлекался и впервые совершил преступление небольшой тяжести, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Теги: казино

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