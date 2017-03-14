Андрей Табанаков: архитектура все больше уходит на второй план

Тюменский деловой клуб

О роли архитектора в формировании как среды жизнедеятельности, так и общества в целом обсудили члены Тюменского делового клуба на очередном заседании "Деловой гостиной". В рамках встречи участники обсудили актуальную тему "Архитектор сегодня: кто он и зачем нужен?".

Для членов Тюменского делового клуба была организована экскурсия по офисному зданию мастерской архитектора Андрея Табанакова, в котором разместились не только сотрудники мастерской, но компании-партнеры.

Андрей Табанаков рассказал о проектах коллектива, как реализованных на территории региона и за его пределами, так и о тех, что не удалось реализовать по объективным и субъективным причинам за 15 лет работы мастерской.

По словам Андрея Табанакова, архитектура – это отражение степени развития общества. “В последнее время архитектура все больше уходит на второй план. Застройщик в первую очередь считает экономический эффект, не задумываясь о будущем жителей своих творений. Жираф – это лошадь, выполненная с учетом всех требований заказчика", - грустно пошутил архитектор и привел ряд проектов, которые изменились по воле заказчика до неузнаваемости.

Градостроительная деятельность должна быть социально ответственной, уверен Андрей Табанаков. По его мнению, архитектура и градостроительство входят в полосу активных перемен, масштабы и последствия которых не уступают технической революции начала XX века.

Ирина Шемякина