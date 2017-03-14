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Тюменская область и Великобритания намечают сферы выгодного сотрудничества

11:32 14 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru/

Взаимодействие бизнеса Великобритании и Тюменской области возможно в сферах нефтегазового машиностроения,  приборостроения, нефтесервиса. Площадка со всей необходимой инфраструктурой для строительства заводов по этим направлениям – индустриальный парк "Богандинский" – готова.

С таким предложением выступил директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов на рабочей встрече с генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге Мартином Феннером.

"Нам интересно сотрудничество и в нефтехимической промышленности, в том числе в производстве и переработке полипропилена. Возможен обмен научно-технической информацией, создание оптово-распределительного центра в Тюменской области. Кроме того, партнер региона – компания СИБУР - предлагает проекты по переработке полимеров, среди них литье полимерных изделий, производство пластиковой упаковки, плит из пенополистирола, а также химического компонента - малеинового ангедрида, используемого в частности для производства катеров и лодок", - добавил Леонид Остроумов.

В ходе встречи со стороны Тюменской области прозвучали предложения по организации производств в сферах агропромышленного комплекса и рекреации. Региональные власти пригласили представителей британских компаний посетить с рабочим визитом Тюмень в течение этого года. 

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер отметил перспективность сотрудничества: "Мне бы хотелось видеть как можно больше возможностей для взаимодействия. В будущем я был бы рад сопроводить в Тюмень посла Великобритании в РФ для развития деловых связей". Генконсул назвал позитивным опыт участия представителей делегации Великобритании в Тюменском инвестиционном форуме, совместной организации вебинаров (в прошлом году благодаря этому событию более 100 британских компаний узнали о перспективах работы в Тюменской области).    

"Нахожусь под приятным впечатлением от увиденного в Тюмени. Слова, характеризующие для меня этот город, звучат как "предпринимательство" и "инновации". Заметил, что тюменцы  прогрессивны и заинтересованы в развитии своей территории", - резюмировал Мартин Феннер.  

Отметим, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге работает в Тюмени 13 и 14 марта. Он встретился с руководством Тюменского государственного университета и директором  управляющей компании "Индустриальные парки Тюменской области", посетил центр социальной помощи "Семья". Запланирован осмотр крупных региональных промышленных предприятий и знакомство с педагогами и учениками международной британской школы CET.

Теги: Великобритания , Владимир Якушев , сотрудничество , Леонид Остроумов , индустриальные парки , Мартин Феннер

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