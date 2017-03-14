Девочки-дзюдоистки разобрали медали в Тюмени

Фото: центр «Тюмень-дзюдо»

Две золотые и по одной серебряной и бронзовой награде завоевали представительницы центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" II открытом турнире спортшколы "Тура" по дзюдо среди девочек, посвященном международному женскому дню.

Победительницами стали Полина Вакушина (-29 кг, 2006 г. р.) и София Перегудова (-32 кг, 2006 г. р.) – обе воспитанницы Алексея Буклаускаса, второе место у Анастасии Зубань (-26 кг, 2006 г. р., тренер Татьяна Беляева) и третье место заняла Екатерина Афанасьева (-40 кг, 2005 г. р., тренер Александр Пудовкин), сообщает центр "Тюмень-дзюдо".

За медали соревнований боролись около 120 юных спортсменок в трех возрастных группах 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения из Барнаула, Омска, Миасса, Камышлова и населенных пунктов Тюменской области.

Всего тюменские спортсменки, представительницы спортивных школ и клубов Тюмени: "Центра дзюдо", "Туры", "Бригантины", "Бусидо", "Каменного пояса" и "Тюмени-дзюдо" завоевали 26 медалей, из них 8 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых.