up

14.03.2017 вторник

EUR 63.2661

USD 59.1327

В Тюмени -5..-7 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Лучших спасателей и слесарей выберут на Ямале

13:43 14 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Заключительный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший спасатель" состоится в Ноябрьске с 20 по 23 марта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", на учебно-тренировочном полигоне ноябрьского поисково-спасательного отряда покажут мастерство 24 спасателя. Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 21 марта в центре патриотического воспитания. Церемония награждения победителей состоится 23 марта в культурно-деловом центре "Нефтяник".

В Новом Уренгое 29 и 30 марта пройдут два конкурса по номинациям "Лучший слесарь КИПиА" и "Лучший инженер-строитель". В конкурсе слесарей примут участие 16 работников теплосетевых и теплогенерирующих предприятий и организаций УФО. Участниками конкурса среди строителей станут 14 человек, в том числе инженерно-технические сотрудники, с опытом работы от одного года, а также студенты старших курсов вузов. Торжественные церемонии открытия и награждения конкурсов проведут в культурно-спортивном центре "Газодобытчик".

Теги: Ямал , Славим человека труда

Последние новости

13:54 Более двенадцати миллионов рублей взыскали тюменские антимонопольщики в 2016 году
13:43 Лучших спасателей и слесарей выберут на Ямале
13:32 На реке Тобол распилят лед Фото
13:21 Областные власти проводят госзакупки без серьезных нарушений, считает Игорь Веретенников
13:10 В Югре сотрудница почты совершала регулярные кражи
13:00 Девочки-дзюдоистки разобрали медали в Тюмени
12:49 Андрей Табанаков: архитектура все больше уходит на второй план
12:38 В центре Тюмени 18 марта изменится схема движения
12:27 Больница в поселке Зеленоборск в Югре получила современное уличное освещение
12:16 В Тюмени закрыли казино
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Великобритания намечают сферы выгодного сотрудничества

В Тюменском районе пройдут общественные слушания по генпланам муниципалитетов

Ишимский театр отремонтируют

Политика

Решение вопросов жителей Викуловского района находится под контролем

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге посетит Тюменскую область

Иван Квитка: АПК необходимы господдержка и четкие ориентиры для развития

Экономика

Более двенадцати миллионов рублей взыскали тюменские антимонопольщики в 2016 году

Владимир Артановский: IKEA не вытеснит тюменских мебельщиков с рынка

Тюменский бизнес научат выигрывать тендеры крупных компаний

Общество

Лучших спасателей и слесарей выберут на Ямале

На реке Тобол распилят лед

Областные власти проводят госзакупки без серьезных нарушений, считает Игорь Веретенников

Спорт

Девочки-дзюдоистки разобрали медали в Тюмени

Болельщики "Тюмени" могут выиграть место в жюри конкурса красоты

Футболист "Тюмени" полетит в Испанию вместо Хабаровска

Происшествия

В Югре сотрудница почты совершала регулярные кражи

В Тюмени закрыли казино

В центре Тюмени в автобусе упала женщина
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+