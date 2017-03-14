Лучших спасателей и слесарей выберут на Ямале

Фото ИА "Тюменская линия"

Заключительный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший спасатель" состоится в Ноябрьске с 20 по 23 марта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", на учебно-тренировочном полигоне ноябрьского поисково-спасательного отряда покажут мастерство 24 спасателя. Торжественная церемония открытия конкурса пройдет 21 марта в центре патриотического воспитания. Церемония награждения победителей состоится 23 марта в культурно-деловом центре "Нефтяник".

В Новом Уренгое 29 и 30 марта пройдут два конкурса по номинациям "Лучший слесарь КИПиА" и "Лучший инженер-строитель". В конкурсе слесарей примут участие 16 работников теплосетевых и теплогенерирующих предприятий и организаций УФО. Участниками конкурса среди строителей станут 14 человек, в том числе инженерно-технические сотрудники, с опытом работы от одного года, а также студенты старших курсов вузов. Торжественные церемонии открытия и награждения конкурсов проведут в культурно-спортивном центре "Газодобытчик".