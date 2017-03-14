Более двенадцати миллионов рублей взыскали тюменские антимонопольщики в 2016 году

Фото ИА "Тюменская линия"

На 20% больше дел за нарушение антимонопольного законодательства возбудили сотрудники тюменского УФАС России в 2016 году.

Об этом сообщил руководитель областного управления Федеральной антимонопольной службы Игорь Веретенников на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Представители регионального УФАС в минувшем году, помимо возбуждения дел, заменяли административные штрафы на предупреждения в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с четвертым антимонопольным пакетом. Всего в 35 случаях штраф был заменен на предупреждение. В основном это касалось нарушений закона о рекламе.

412 постановлений о штрафах выдали антимонопольщики в 2016 году на сумму в 31,5 млн рублей. Из них только 41% предписаний был удовлетворен, это 12 млн 843 тыс. рублей.

По словам Игоря Веретенникова, такой низкий процент исполнения объясняется тем, что многие постановления обжалуются в суде. Кроме того, в ходе разбирательств сумма штрафа нередко снижается.

Дарья Казакова