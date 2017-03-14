15 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на ул. Первомайской, 34 (корп.1, 2 этаж) начнется заседание общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области по вопросам изменения лесного законодательства.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется семинар о предоставлении статистической отчетности в 2017 году.

В Тюмени в 10 часов начнется экскурсионная программа "Тюмень – город инноваций". Отъезд от Тюменского технопарка (ул. Республики, 142).

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется открытие выставки "Продэкспо-2017".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (Тюмень, ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция Управления Роспотребнадзора по Тюменской области "Всемирный день защиты прав потребителей 2017: Потребительские права в цифровую эпоху".

В Тюмени в 15 часов на ул. Советской, 61 (2 этаж) начнется заседание Общественной палаты Тюменской области.

Этот день в истории:

44 г. до н. э. - заговорщики убили римского императора Гая Юлия Цезаря.

1822 - царь Александр I утвердил предложение Государственного Совета об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение.

1848 - крепостным крестьянам разрешено с согласия помещика приобретать в собственность недвижимость.

1867 - Австрийская империя переименована в Австро-Венгерскую империю.

1917 – Николай II подписал акт о своем отречении от престола в пользу брата Михаила Александровича.

1924 - родился Юрий Бондарев, советский писатель-баталист.

1924 - родился Владимир Самойлов, советский киноартист.

1926 - умер Дмитрий Фурманов, комиссар Чапаевской дивизии, автор книги "Чапаев".

1930 - родился Жорес Алферов, физик, один из российских лауреатов Нобелевской премии (2000 год).

1935 - родился Леонид Енгибаров, артист цирка.

1937 - родился Валентин Распутин, писатель.

1937 - на 47-м году жизни скончался Говард Филипс Лавкрафт, американский писатель, основатель жанра "хоррор" (ужасов) в литературе.

1939 - фашистская Германия начала оккупацию Чехословакии.

1943 - гитлеровские войска нанесли контрудар по частям Красной Армии и вновь заняли отбитый у них Харьков.

1990 – Михаил Горбачев избран президентом СССР.

1998 - умер американский педиатр и педагог Бенджамин Спок.

2004 - Евросоюз одобрил выводы комиссии о нарушении корпорацией Microsoft антимонопольного законодательства.