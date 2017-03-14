15 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов на ул. Первомайской, 34 (корп.1, 2 этаж) начнется заседание общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области по вопросам изменения лесного законодательства.
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется семинар о предоставлении статистической отчетности в 2017 году.
В Тюмени в 10 часов начнется экскурсионная программа "Тюмень – город инноваций". Отъезд от Тюменского технопарка (ул. Республики, 142).
В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется открытие выставки "Продэкспо-2017".
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (Тюмень, ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция Управления Роспотребнадзора по Тюменской области "Всемирный день защиты прав потребителей 2017: Потребительские права в цифровую эпоху".
В Тюмени в 15 часов на ул. Советской, 61 (2 этаж) начнется заседание Общественной палаты Тюменской области.
Этот день в истории:
44 г. до н. э. - заговорщики убили римского императора Гая Юлия Цезаря.
1822 - царь Александр I утвердил предложение Государственного Совета об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение.
1848 - крепостным крестьянам разрешено с согласия помещика приобретать в собственность недвижимость.
1867 - Австрийская империя переименована в Австро-Венгерскую империю.
1917 – Николай II подписал акт о своем отречении от престола в пользу брата Михаила Александровича.
1924 - родился Юрий Бондарев, советский писатель-баталист.
1924 - родился Владимир Самойлов, советский киноартист.
1926 - умер Дмитрий Фурманов, комиссар Чапаевской дивизии, автор книги "Чапаев".
1930 - родился Жорес Алферов, физик, один из российских лауреатов Нобелевской премии (2000 год).
1935 - родился Леонид Енгибаров, артист цирка.
1937 - родился Валентин Распутин, писатель.
1937 - на 47-м году жизни скончался Говард Филипс Лавкрафт, американский писатель, основатель жанра "хоррор" (ужасов) в литературе.
1939 - фашистская Германия начала оккупацию Чехословакии.
1943 - гитлеровские войска нанесли контрудар по частям Красной Армии и вновь заняли отбитый у них Харьков.
1990 – Михаил Горбачев избран президентом СССР.
1998 - умер американский педиатр и педагог Бенджамин Спок.
2004 - Евросоюз одобрил выводы комиссии о нарушении корпорацией Microsoft антимонопольного законодательства.