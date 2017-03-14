Второклассник написал на 100 баллов географический диктант области

zavarnik.biz

Студентка 3 курса института наук о Земле направления "Экология и природопользование" Тюменского госуниверситета Юлия Гуляева и ученик 2 класса Даниил Сафин разделили первое место Весеннего географического диктанта, набрав по 100 баллов.

Мероприятие, организованное молодежным клубом тюменского областного отделения Русского географического общества в марте, строилось на женской тематике. Участникам, например, необходимо было многое знать о женщинах-географах, членах РГО, насколько география – женская наука, сколько в ней женских атрибутов и т. п. Диктант проводился на базе института наук о Земле в формате онлайн на электронной образовательной платформе. В нем участвовали более 50 человек: студенты, школьники, сотрудники предприятий, пенсионеры.

Первокурсникам ТюмГУ Михаилу Московченко (направление подготовки "География") и Ивану Трефилину ("Картография") также с равным количеством зачетных баллов досталось почетное третье место. Серебро разделили трое школьников, занимающихся в географических классах ИНЗЕМа "Экоюниор" и "Геолаб", сообщает управление стратегических коммуникаций университета.



