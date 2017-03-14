Деньги на лечение ребенка аферист положил в карман

Фото следственного комитета РФ

Молодому человеку, который под видом сбора средств на лечение больного малыша похитил деньги, вынес приговор Ленинский районный суд Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае 2016 года 21-летний Алексей Шмидт обманным путем похитил у знакомой предпринимательницы, воспитывающей троих несовершеннолетних детей, 40 тыс. рублей.

Он в социальной сети попросил у нее денег на лечение в Китае больного малыша, который якобы приходится ему родственником. Женщина, не подозревая обмана, в мае в три приема перевела на указанную Шмидтом банковскую карту 40 тыс. рублей. После этого молодой человек удалил свою страницу из социальной сети. Пострадавшая через Интернет проверила счет на лечение в Китае, который ей был прислан Шмидтом, и выяснила, что он оформлен совсем на другого ребенка. Женщина поняла, что ее обманули. В июле она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что молодой человек выдумал больного родственника, чтобы похитить деньги. В счет возмещения вреда аферист вернул предпринимательнице 20 тыс. рублей, остальную сумму не отдал.

Суд назначил Шмидту шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.