up

14.03.2017 вторник

EUR 63.2661

USD 59.1327

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Деньги на лечение ребенка аферист положил в карман

17:43 14 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Молодому человеку, который под видом сбора средств на лечение больного малыша похитил деньги, вынес приговор Ленинский районный суд Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае 2016 года 21-летний Алексей Шмидт обманным путем похитил у знакомой предпринимательницы, воспитывающей троих несовершеннолетних детей, 40 тыс. рублей.

Он в социальной сети попросил у нее денег на лечение в Китае больного малыша, который якобы приходится ему родственником. Женщина, не подозревая обмана, в мае в три приема перевела на указанную Шмидтом банковскую карту 40 тыс. рублей. После этого молодой человек удалил свою страницу из социальной сети. Пострадавшая через Интернет проверила счет на лечение в Китае, который ей был прислан Шмидтом, и выяснила, что он оформлен совсем на другого ребенка. Женщина поняла, что ее обманули. В июле она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что молодой человек выдумал больного родственника, чтобы похитить деньги. В счет возмещения вреда аферист вернул предпринимательнице 20 тыс. рублей, остальную сумму не отдал.

Суд назначил Шмидту шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Теги: мошенничество , уголовное дело

Последние новости

18:05 Сельхозярмарки нужны северянам и выгодны тюменским производителям, считает губернатор
17:54 15 марта - события дня
17:43 Деньги на лечение ребенка аферист положил в карман
17:32 В Ишиме будут проводить авиамониторинг паводка
17:21 Треть жителей Тюменской области регулярно занимаются спортом
17:10 Владимиру Якушеву представили планы развития системы водоснабжения в Тюменском районе
17:00 В Уватском районе отремонтируют сельские дороги
16:49 Лед на водоемах Тюменской области стал опасным
16:43 Она воевала наравне с мужчинами. Участница Великой Отечественной войны отмечает юбилей Фото
16:38 Второклассник написал на 100 баллов географический диктант области
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимиру Якушеву представили планы развития системы водоснабжения в Тюменском районе

Владимир Якушев: сильная экономика даст стимул и для развития социальной сферы в муниципалитетах

Тюменская область и Великобритания намечают сферы выгодного сотрудничества

Политика

Решение вопросов жителей Викуловского района находится под контролем

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге посетит Тюменскую область

Иван Квитка: АПК необходимы господдержка и четкие ориентиры для развития

Экономика

В Уватском районе отремонтируют сельские дороги

Более шестидесяти компаний в 2016 году попали в реестр недобросовестных поставщиков

Более двенадцати миллионов рублей взыскали тюменские антимонопольщики в 2016 году

Общество

Сельхозярмарки нужны северянам и выгодны тюменским производителям, считает губернатор

15 марта - события дня

В Ишиме будут проводить авиамониторинг паводка

Спорт

Девочки-дзюдоистки разобрали медали в Тюмени

Болельщики "Тюмени" могут выиграть место в жюри конкурса красоты

Футболист "Тюмени" полетит в Испанию вместо Хабаровска

Происшествия

Деньги на лечение ребенка аферист положил в карман

В Сургутском районе мужчина расправился с соседями по даче

Детский сад в Ишиме выплатит компенсацию за травму ребенка

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+