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Помощник президента РФ принял обращение молодой тюменской семьи

16:16 14 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
kremlin.ru

Житель Тюмени обратился к помощнику президента РФ Андрею Фурсенко во время видеоприема с просьбой о содействии в обеспечении молодой семьи жилым помещением.

В Тюменской области в приеме принимали участие главный федеральный инспектор Андрей Руцинский и заместитель губернатора Евгений Заболотный.

Евгений Заболотный сообщил, что с учетом распределенных средств федерального бюджета семья заявителя в составе пяти человек включена в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2017 году, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.

16 февраля 2017 года между правительством Тюменской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тюменской области на софинансирование мероприятий подпрограммы.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям, в том числе семье заявителя, выдадут органы местного самоуправления в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации. Срок действия свидетельств - семь месяцев с даты выдачи.

Социальную выплату заявителю перечислят после приобретения им соответствующего требованиям подпрограммы жилого помещения либо строительства индивидуального жилого дома, планируемый срок — не позднее 31 декабря 2017 года.

Обращение, поступившее во время приема, взято на контроль главного федерального инспектора по Тюменской области.

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Соб. инф.

Теги: Евгений Заболотный , соцподдержка , субсидии , Андрей Руцинский , молодые семьи , Андрей Фурсенко

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