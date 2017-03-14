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Она воевала наравне с мужчинами. Участница Великой Отечественной войны отмечает юбилей

16:43 14 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

95-летие отмечает участница Великой Отечественной войны, обладатель медалей "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и ордена Отечественной войны второй степени Антонина Вишнякова.

Уроженка деревни Гребенево Шабалинского района Кировской области оказалась на территории будущей Тюменской области еще ребенком: многодетная семья Некрасовых перебралась в Заводоуковск после рождения Антонины. В 1941 году она окончила среднюю школу и поступила в Тюменский педагогический институт на естественно-географический факультет. Жизнь девушки только начиналась.

В общежитии института, где жили студентки, осенью 41-го расположился госпиталь для раненых. Война дошла и до Сибири. Решение бросить учебу юной Антонине пришло сразу: она вернулась в Заводоуковск и приступила к работе в спецшколе ВВС, а затем в отделе кадров на заводе №499, который эвакуировали в город из прифронтовой зоны.

Чуть позже на предприятие приехал представитель Ялуторовского военкомата. Тоня подошла к нему и сказала: "Возьмите меня на фронт!". Вскоре она получила повестку и была направлена в Новосибирскую школу связистов. Через три месяца Тоня овладела всеми необходимыми навыками и попала в полк связи.

Ее фронтовая дорога пролегла через множество освобожденных городов: она застала военные действия на Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах.

"Помнится дорога в Берлин, серое здание Рейхстага, которое не произвело на меня никакого впечатления", - рассказала юбилярша.

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Фото из личного архива Антонины Вишняковой
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В послевоенные годы она вернулась к брошенной тропинке и стала педагогом: работала воспитателем в детском доме, а затем в санаторно-лесной школе. Всего около 30 лет.

Вместе с мужем вырастила и воспитала двух сыновей и дочь. Антонина Вишнякова - бабушка и прабабушка: в их семье восемь внуков и два правнука.

Владислав Соколов

Теги: Бессмертный полк , Великая Отечественная война , ветераны

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