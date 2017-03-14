Она воевала наравне с мужчинами. Участница Великой Отечественной войны отмечает юбилей

95-летие отмечает участница Великой Отечественной войны, обладатель медалей "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и ордена Отечественной войны второй степени Антонина Вишнякова.
Уроженка деревни Гребенево Шабалинского района Кировской области оказалась на территории будущей Тюменской области еще ребенком: многодетная семья Некрасовых перебралась в Заводоуковск после рождения Антонины. В 1941 году она окончила среднюю школу и поступила в Тюменский педагогический институт на естественно-географический факультет. Жизнь девушки только начиналась.
В общежитии института, где жили студентки, осенью 41-го расположился госпиталь для раненых. Война дошла и до Сибири. Решение бросить учебу юной Антонине пришло сразу: она вернулась в Заводоуковск и приступила к работе в спецшколе ВВС, а затем в отделе кадров на заводе №499, который эвакуировали в город из прифронтовой зоны.
Чуть позже на предприятие приехал представитель Ялуторовского военкомата. Тоня подошла к нему и сказала: "Возьмите меня на фронт!". Вскоре она получила повестку и была направлена в Новосибирскую школу связистов. Через три месяца Тоня овладела всеми необходимыми навыками и попала в полк связи.
Ее фронтовая дорога пролегла через множество освобожденных городов: она застала военные действия на Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах.
"Помнится дорога в Берлин, серое здание Рейхстага, которое не произвело на меня никакого впечатления", - рассказала юбилярша.
Фото из личного архива Антонины Вишняковой
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В послевоенные годы она вернулась к брошенной тропинке и стала педагогом: работала воспитателем в детском доме, а затем в санаторно-лесной школе. Всего около 30 лет.
Вместе с мужем вырастила и воспитала двух сыновей и дочь. Антонина Вишнякова - бабушка и прабабушка: в их семье восемь внуков и два правнука.
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