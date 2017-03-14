Треть жителей Тюменской области регулярно занимаются спортом

duma72.ru

513 тыс. человек, или 35,5% жителей Тюменской области, регулярно занимаются спортом и физической культурой. Эта цифра растет последние несколько лет.

Такие данные на заседании круглого стола в Тюменской областной думе, собравшего депутатов, представителей спорта и чиновников, представил директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин.

Он отметил, что приверженцами спорта считаются около 14% работающих жителей области, более 87% детей и молодежи до 30 лет, 38,5% селян и 13% людей с ограниченными возможностями здоровья. Тренироваться они могут в 3,5 тыс. спортивных объектах.

По уровню развития физической культуры и спорта Тюменская область вошла в число наиболее успешных регионов страны, уступив первенство лишь Краснодарскому краю, резюмировал Дмитрий Грамотин.

Впрочем, участники заседания сосредоточились не на достижениях, а на проблемах тюменского спорта. В частности, говорили о необходимости повышения качества физического образования в детских садах и школах.

"На базе муниципальных спортивных школ внедряются модульные программы для дошкольников, ориентированные на раннее, всесторонне физическое развитие, и преподаватели ДЮСШ активно работают в дошкольных образовательных учреждениях, детских садах. Пока у нас нет возможности полностью закрыть потребности детских садов, но такая тенденция есть. Педагоги и тренеры спортивных учреждений организуют занятия в школах, а ученики приходят в спортшколы, чтобы провести уроки физкультуры на базе специализированных секций. Таким мы видим решение этих проблем и, конечно, за счет повышения квалификации, заинтересованности педагогов", - отметил директор Дмитрий Грамотин.

Исполнительный директор Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Татьяна Скворцова обратила внимание на сложности спортсменов-инвалидов: нехватке специализированного транспорта для перевозки на соревнования, дефиците спортивных залов и квалифицированных тренеров.

Возможность обозначить проблемы и предложить решения получили также представители федерации бокса, закаливания и спортивного зимнего плавания, экстремальных видов спорта, хоккея, лыжных гонок и биатлона.

Председатель Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова подняла вопрос о защите интересов Тюменской области на федеральном уровне.

"Мы пятый год безуспешно участвуем в грантовых конкурсах, хотя есть очень сильные проекты. Нам говорят о том, что Тюменская область самодостаточная, деньги есть, справляйтесь своими силами. Поэтому нам необходимо лоббирование, представительство от нашей области для решения этого вопроса на федеральном уровне", - сказала она.

Посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова предложила ряд мер, касающихся порядка сдачи норм ГТО. В том числе организовать тестирование в частных фитнес-клубах, упростить порядок получения медицинского допуска для прохождения тестирования и предоставить школьникам возможность сдавать нормативы без класса и групповой заявки. Она также подняла вопрос об организации при поликлиниках кабинетов спортивной медицины.

Все предложения будут занесены в итоговый документ для дальнейшей работы.

Татьяна Ковалева