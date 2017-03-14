Сельхозярмарки нужны северянам и выгодны тюменским производителям, считает губернатор

zolotie-luga.ru

Тринадцать тонн продукции реализовали тюменские товаропроизводители на ярмарках в Когалыме и Новом Уренгое 10 и 11 марта.

Северянам свежие продукты привезли 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели и кооперативы. Среди них – птицефабрика "Пышминская", Ишимский мясокомбинат, агропромышленный кролиководческий комплекс "Рощинский", Заводоуковский маслозавод, агрофирма "Русич", компании "Сибрыбпром", "Тюменьмолоко", "Паллада", "Изумруд" и другие.

В Новом Уренгое продажа молочной продукции составила 100%, мясной - 61%, в Когалыме реализовано 97% и 80% соответственно. Пользовались спросом также знаменитый ферментированный чай "Ингальская долина", "Царевич" из иван-чая, мед и варенье из сосновых шишек. По словам организаторов, северяне любят тюменскую продукцию, которая отличается высоким качеством, широким ассортиментом и низкой стоимостью.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев не раз отмечал важность проведения таких ярмарок. "Этот проект будет продолжен, поскольку нужен северянам, он приносит экономический эффект и тюменским товаропроизводителям. Многие из малых и больших наших предприятий заключают долгосрочные контракты на поставку своей продукции в автономные округа", - сказал он.

Следующие выездные сельскохозяйственные ярмарки состоятся 24 и 25 марта в Лангепасе и пос. Пурпе, 31 марта - в Ханты-Мансийске.