В Ишиме будут проводить авиамониторинг паводка

Фото Евгения Седого

Расчистка водоотводных канав, которые обеспечат сток талых вод, продолжается в Ишиме. Полным ходом идет вывоз снега. В спецавтохозяйстве и управляющих компаниях проверена исправность мотопомп, созданы необходимые запасы горюче-смазочных материалов и запасных частей.

На расширенном заседании по готовности сил и средств к предстоящему паводку глава города Федор Шишкин поручил представителям коммунальных служб города, МЧС, полиции, здравоохранения, образования, ресурсоснабжающих и транспортных предприятий, руководителям объектов экономики оперативно и слаженно организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС.

В настоящее время завершается расчистка русел рек Карасуль и Мергенька. До 19 марта будет закончена расчистка восьми подмостовых пространств. Представители администрации города, МЧС и МВД проводят подомовые обходы жителей частного сектора, расположенного в зоне подтопления, а также садоводческих товариществ. Ишимцам вручают памятки с правилами поведения во время паводка, уточняется количество проживающих, маломобильных категорий граждан, беременных женщин и детей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Определены шесть пунктов временного размещения эвакуированных. Заключены соглашения по организации питания и транспортного обслуживания. Создан запас необходимого количества средств для вакцинации населения и дезинфекции территории. Для проведения авиамониторинга развития паводковой обстановки предусмотрено привлечение сил и средств авиационно-спортивного клуба Ишима. В случае необходимости оперативно внесут изменения в существующую схему движения общественного транспорта. Формируются списки волонтеров от высших и средне-профессиональных образовательных учреждений, которые будут помогать гражданам, пострадавшим от подтопления.

"В период чрезвычайной ситуации важно принимать управленческие решения оперативно, исходя из складывающейся обстановки. Необходимо организовать достоверный обмен информацией между органами управления, четко и своевременно доводить ее до населения", - подчеркнул глава Ишима.

Соб. инф