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Владимиру Якушеву представили планы развития системы водоснабжения в Тюменском районе

17:10 14 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Краткосрочный и долгосрочный планы развития системы водоснабжения в Тюменском районе, которые разработали по поручению губернатора Владимира Якушева, представили на рассмотрение главе региона.

На рабочем совещании заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, директор областного департамента ЖКХ Михаил Гилев и глава Тюменского района Светлана Иванова доложили о первоочередных мероприятиях, проведение которых позволит увеличить охват людей централизованным водоснабжением в муниципалитете, а также долю жителей, обеспеченных чистой водой.

Светлана Иванова проинформировала, что всего в районе 75 населенных пунктов, в 34 из них централизованная система водоснабжения, в 23 - нецентрализованная, в них с 2014 по 2016 годы установлена 31 блочная станция очистки воды, в 18 - организован подвоз чистой воды.

Глава региона поинтересовался эффективностью блочных станций. Специалисты отметили их надежность и значительный эффект в решении вопроса обеспечения чистой водой. В 2016 году район установил системы водоочистки в селах Янтык и Борки. В 2017 году блочные станции водоочистки планируется установить в Гусево, Успенке, Мальково и Салаирке. Благодаря этому жители будут обеспечены водой, соответствующей всем санитарным нормам.

На совещании обсудили конкретные проблемы и объекты по каждому населенному пункту. В одних необходимо провести гидрогеологические изыскания по оценке запасов подземных вод, в других - построить водопроводные сети,  реконструировать действующие водозаборы. В числе приоритетов и модернизация водозабора "Холманский" в п. Винзили. В 2017 году предстоит разработать проектно-сметную документацию на его реконструкцию, построить водопровод на ул. Советской п. Винзили.

Рассмотрели и возможность строительства водоводов Тюмень – с. Каскара и Тюмень – с. Луговое – с. Кулаково через механизм концессии.

В ближайшие три года в населенных пунктах Тюменского района будут проведены первоочередные мероприятия, реализация которых позволит повысить надежность системы водоснабжения и обеспечить качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения дополнительно 10 тыс. жителей (10 населенных пунктов), а также определить дальнейшее развитие систем водоснабжения в 17 населенных пунктах с численностью более 33 тыс. человек.

Владимир Якушев подчеркнул, что план очень объемный и нацелил подчиненных на оперативное решение всех технологических и организационных вопросов, чтобы максимально эффективно использовать время короткого строительного сезона и выполнить работы, запланированные на предстоящее лето.

Соб. инф.

Теги: Тюменский район , Светлана Иванова , Владимир Якушев , водоснабжение , чистая вода

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