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В Созоново пройдет большой чайный праздник

10:38 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: "Рыжий слон"

На мероприятие "Чайный путь - Врата Сибири. Стан у переправы" приглашает мастерская путешествий "Рыжий слон" 18 марта с 14 до 17 часов.

 Отправление в 12 часов 40 минут от ул. Ленина,  2А, остановка "Музей". Затем гости отправятся в с. Созоново Тюменского района, где им расскажут историю возникновения Чайного пути и первое появление чая в России.

Именно через это поселение в XVII веке проходила старая ветка сибирского тракта с переправой, по которой прошел первый Чайный обоз.

Гостей мероприятия ждут: театрализованная реконструкция возвращения московского посольства Василия Старкова, которое везет в Россию незнакомую пока еще никому "сушеную китайскую траву"; экскурсия по селу, его достопримечательностям; установка памятного знака на месте остановки первого чайного обоза; концерт.

Будут работать и интерактивные зоны: "Сибирское и татарское подворья" - игры, забавы, конкурсы, дегустация чая, "Казачий круг" - игры, забавы, конкурсы, фотозона "А у нас во дворе". Здесь же состоятся мастер-классы: "Китайские иероглифы", "Обрядовая и сувенирная куклы", "Лепка пельменей из рубленного мяса". Также будет работать выставка-продажа "Город мастеров".

Доехать можно личным автомобильным транспортом или автобусом до с.  Созоново. "Рыжий слон" организует трансфер (стоимость 350 рублей с человека) до места проведения этого события к его началу и обратно после завершения концерта. Отправление каждые 20 минут.

Предварительная запись по телефону: (3452) 693-923.

Теги: экскурсия , Рыжий слон , чай

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