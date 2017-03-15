Юные футболисты из детдомов региона получат шанс поехать в Лондон

Фото компании "МегаФон"

Первый этап ежегодных Всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя" состоится в Тюменской области 16 марта. В 2017 году участие в нем примут восемь команд в двух возрастных категориях.

Тюменские футболисты открывают отборочные туры на Урале одновременно с пермяками. Также в соревнованиях примут участие команды из Челябинской, Свердловской, Кировской областей, Республики Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Удмуртской Республики.

В Тюмени соревнования пройдут во Дворце спорта "Партиком" (Воронинские горки, 101) с 11 часов до 16 часов 30 минут. Вход свободный.

После первого этапа игр команды-победители из каждого региона получат приглашение на уральский полуфинал, который пройдет в начале апреля в Екатеринбурге. Победители второго этапа представят регион на финале соревнований в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон - в гости к знаменитому футбольному клубу "Арсенал".

"Воспитанники детских домов и школ-интернатов уже не раз доказывали, насколько сильны в этом виде спорта: команды Тюменской области уже дважды представляли Урал на всероссийском этапе. В течение года мы поддерживаем связь с тренерами специализированных учреждений, большинство из которых признается – соревнования "Будущее зависит от тебя!" дают детям отличный стимул к ежедневным тренировкам, пропускать которые отказываются даже самые юные футболисты. И это не может не радовать: когда ребята заняты спортом, у них не остается времени на бесполезные занятия и вредные привычки", - отметил директор компании "МегаФон" в Тюмени Дмитрий Мелихов.

Всероссийские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании "МегаФон", общественной организации "Российский футбольный союз", Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, благотворительного фонда поддержки детских домов "Футбол - Детям".

Видеоприглашение на турнир доступно здесь.