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Антимонопольщики поймали за руку нечестных поставщиков медицинских товаров

12:38 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Восемь поставщиков медицинских товаров уличены Тюменским УФАС России в сговоре на торгах. 

Имея устную договоренность о поведении на торгах, компании участвовали в 131 аукционе. Теперь каждому участнику картеля грозит административный штраф и дальнейшее разбирательство в правоохранительных органах. 

Участвуя в электронных аукционах, сговорщики действовали по одной отработанной схеме. В аукционе, как правило, принимали участие две компании: "компания-победитель" и "компания-статист". Каждая из них делала по одному ценовому предложению. Сначала свои цену выставляла "компания-статист", далее поступало предложение от "компании-победителя", далее цена контракта "компанией – статистом" не снижалась. В результате такого поведения стоимость контрактов падала всего лишь на 1-2,5%. Таким образом, компаниями создавалась имитация конкуренции. 

Как отмечает руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников, такая игра на аукционах приводит к профанации конкуренции и к неэффективному расходованию бюджетных средств. "Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок для выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг", - сказал руководить ведомства. 

В картеле принимали участие семь московских и одна тюменская компания. Общая сумма контрактов, которые они поделили между собой, составила более 1 млрд рублей. В сговоре компании состояли с 2013 по 2015 года. Все материалы по делу планируется передать в УМВД России по Тюменской области для проведения дальнейших оперативных мероприятий, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Теги: торги , Тюменское УФАС России

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