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Птичьи разговоры можно снять и выслать на конкурс

17:47 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Фотоконкурс "Птичьи разговоры" состоится в Тюмени с 20 марта по 14 апреля.

Как сообщает департамента городского хозяйства, заявки от учащихся общеобразовательных учреждений, детских центров, активистов общественных организаций и детских движений принимают в электронном виде по адресу tooddchir@yandex.ru с пометкой "фотоконкурс "Птичьи разговоры" в установленной форме.

Конкурсные работы ждут до 7 апреля по адресу: 625023, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, кабинет 211.

При оформлении работы на обратной стороне фотографии указываются: Ф.И.О. участника, школа, класс, название работы, контактный телефон.

Каждый участник может представить не более двух лично им выполненных фотографий в цветном или черно-белом изображении размером не менее 20×30 см.

Работа должна соответствовать тематике конкурса: сюжетная фотография, показывающая условия существования птиц в городской среде; необычные места гнездования; способы добывания корма; общение птиц и людей – все это может быть отражено на снимке. Предпочтение отдается художественным снимкам, в которых присутствует идея и смысл.

Номинации фотоконкурса: "Редкий кадр"; "Птицы - наши друзья"; "Птицы моего края".

Теги: фотоконкурс

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