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В Тюменской области собрано более шести с половиной миллиардов рублей налогов

12:16 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Более 6,7 млрд рублей налогов собрано в Тюменской области и поступило в бюджетную систему Российской Федерации по данным на 1 февраля. 

Доходы федерального бюджета составили 4,1 млрд рублей, поступления консолидированного бюджета региона — более 2,6 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 22,4%.

Более половины доходов федерального бюджета (82,2%) обеспечено за счет поступлений налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, который составил более 3,4 млрд рублей. Налог на прибыль организаций пополнил федеральный бюджет на 342 млн рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года в шесть раз). Объем поступлений налога на добычу полезных ископаемых превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 87% и принес более 185 млн рублей.

Консолидированный бюджет Тюменской области главным образом сформирован за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налогов на совокупный доход, а также за счет имущественных налогов.

По отношению к прошлому году поступления НДФЛ сложились на уровне 113% и составили 1,5 млрд рублей. Налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта, принес около 258 млн рублей. Объем поступлений имущественных налогов в истекшем периоде 2017 года вырос на 62% (115 млн рублей) и составил 300,8 млн рублей. За счет сводной группы налогов на совокупный доход консолидированный бюджет Тюменской области пополнен более чем на 290 млн рублей.

Теги: налоговая служба , бюджет , налоги

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