Иностранные студенты в Тюмени поддержали всемирную кампанию #3500LIVES

В поддержку первой всемирной кампании #3500LIVES, которая стартовала в Париже, выступили студенты-иностранцы двух тюменских университетов.

В акции приняли участие молодые люди из 17 стран мира: Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Ганы, Египта, Китая, Конго, Пакистана, Сенегала и др.

На центральной площади Тюмени студенты сделали фото с табличками, на которых обозначены основные причины дорожных аварий. Вместе с директором департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета Дмитрием Новицким и автоинспекторами молодые люди ребята выступили за реализацию идей "Манифеста безопасности", принятого в рамках всемирного проекта.

Студенты, говорящие на разных языках, без перевода поняли главные идеи проекта #3500LIVES, направленного на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. Они решили каждый на своем уровне и в своей стране в будущем продвигать приоритеты безопасности дорожного движения, а пока просто соблюдать те 10 золотых правил которые выделены в "Манифесте безопасности", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.