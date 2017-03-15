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Тюменские ученые нашли связь между креативностью и вовлеченностью детей в компьютерные игры

12:49 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Связь между уровнем креативности и степенью вовлеченности детей в компьютерные игры выявили психологи Тюменского государственного университета.

Заведующая кафедрой общей и социальной психологии ТюмГУ Ольга Андреева рассказала, что исследования проводили в муниципальных садах Тюмени. В нем приняли участие 50 детей 5–7 лет. Для диагностики испытуемых были использованы тест интеллекта Д. Равена, тест креативности Е. Торренса и карта наблюдения для родителей.

"Чем выше уровень креативности, тем выше степень вовлеченности ребенка в компьютерные игры, – прокомментировала она. – Мы также установили значимые различия в уровне интеллекта и креативности у детей, предпочитающих неролевые компьютерные игры, и у детей, предпочитающих ролевые компьютерные игры. Ролевые компьютерные игры чаще предпочитают дети с высоким уровнем интеллекта и креативности".

В рамках исследования специалисты не обнаружили наличие связи между уровнем интеллекта и степенью вовлеченности в компьютерные игры. Однако исследования, проводившиеся на взрослой аудитории, показывают наличие этой связи. Кроме того, психологи заметили, что дети, предпочитающие ролевые компьютерные игры, отличаются от предпочитающих неролевые компьютерные игры более высокой степенью вовлеченности в игру.

Как отмечает Андреева, ролевая игра, основанная на принятии роли, дает ребенку возможность вообразить себя обладателем тех свойств и качеств, которых ему не достает в реальной жизни, а возвращение в действительность становится для него все менее желательным. Таким образом, высокая вовлеченность в игру детей, предпочитающих ролевые компьютерные игры, повышает риск формирования у них компьютерной игровой зависимости.

В настоящее время в научной литературе широко обсуждается вопрос о влиянии компьютерных игр на психику детей. Пока единого мнения у специалистов по этому поводу нет. Психологи ТюмГУ планируют продолжить исследования риска развития компьютерной игровой зависимости у дошкольников. В частности, выявить причины ее формирования у детей с различными индивидуально-типологическими особенностями, а также разработать надежный инструментарий диагностики игровой компьютерной зависимости у детей, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Теги: психологи , компьютерные игры , детские сады , ТюмГУ , дети

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