На Ямале открыли проезд по автозимникам

правительство.янао.рф

Проезд по зимникам восстановлен после метели на Ямале.

По автозимнику "Салехард – Надым" проезд открыт для транспортных средств массой до 30 тонн. По автозимнику "Уренгой – Красноселькуп" проезд разрешен для всех видов транспорта массой до 25 тонн, кроме неполноприводных легковых автомобилей массой до 3,5 тонн.

На автозимнике "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале" с 8 до 20 часов проезд открыт для транспорта массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов - для всех транспортных средств массой до 30 тонн.

По автозимнику "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги" открыто движение круглосуточно для транспортных средств общей массой до 3,5 тонн. С 20 до 8 часов открыто движение для транспортных средств общей массой до 30 тонн.

Проезд по ледовой дороге "Салехард – Лабытнанги" обеспечен для колесных транспортных средств общей массой до 30 тонн, для гусеничных транспортных средств общей массой до 40 тонн после согласования с АО "Ямалавтодор" в одиночном порядке с перекрытием полосы движения.

По прогнозам синоптиков, 15 марта в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается ветреная погода. В Тазовском, Надымском и Пуровском районах прогнозируются порывы ветра до 15 м/с. Небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер западный и северо-западный с переходом на юго-западный скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днём от -1 до -11˚С.

Перед тем как отправляться в путь, необходимо связаться с диспетчером по номеру 8 (34922) 7 17 04, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.