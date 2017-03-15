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Владимир Якушев примет участие в собрании Общественной палаты

11:43 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Cобрание Общественной палаты Тюменской области, в котором примет участие губернатор Владимир Якушев и руководители общественных организаций, состоится 15 марта.

На собрании будут подведены итоги деятельности палаты за прошлый год и определены новые задачи на 2017-й. В повестке дня внесение изменений в регламент работы и утверждение кодекса этики членов палаты. Кроме того, членам палаты предстоит провести тайное голосование по выбору представителя от Тюменской области в Общественную палату Российской Федерации.

В этом году региональной Общественной палате исполняется 16 лет. Она достойно продолжает традиции Гражданского форума Тюменской области, который стал первой в России площадкой открытого диалога власти и общества.

"Общественная палата принимает активное участие в рассмотрении вопросов социально-экономического и общественно-политического развития региона, нравственного и патриотического воспитания молодежи, межнациональных отношений, бизнеса и демографии. Таким образом, и организационно, и деятельно она стала центром коммуникации, позитивной проектной работы общественных объединений региона", - считает Владимир Якушев. 

Теги: Владимир Якушев , Общественная палата

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