Сельских предпринимателей Тюменской области освободили от онлайн-контроля

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Предприниматели, которые ведут бизнес в населенных пунктах численностью менее 10 тыс. человек, освобождены от необходимости передавать данные о совершенных продажах через Интернет. Такие деревни и поселки, согласно критериям утвержденным Минкомсвязи РФ, считаются удаленными от средств связи. Соответствующий перечень утвержден постановлением правительства Тюменской области.

В список "освобожденных" от необходимости передавать данные вошли практически все населенные пункты региона за исключением девяти. Это все города, а также населенные пункты Боровский, Винзили, Голышманово, Богандинский. Причем в последнем, согласно статистическим данным, используемым при составлении перечня, проживает 10 тыс. 19 человек. Но, несмотря на такое незначительное превышение, за богандинскими предпринимателями сохраняется обязанность по передаче данных.

"Критерий "отдаленности от средств связи", исчисляемый в количестве жителей, вызывает вопросы", - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. - Получается, что элитная подмосковная Барвиха или Жуковка – это тоже удаленные от средств связи территории".

К тому же, по мнению уполномоченного, близость или удаленность какого-то населенного пункта от сетей связи не означает, что сигнал здесь есть и он стабильный и уверенный. "Та же Богандинка находится всего в 40 километров от Тюмени, а с проводным Интернетом, как говорят местные предприниматели, беда", привела пример Невидайло.

Значит ли принятие перечня, что предприниматели населенных пунктов с численностью населения менее 10 тыс. человек, могут вздохнуть спокойно и забыть историю с онлайн-кассами, каковы обязанности тех, кто торгует подакцизными товарами, кто должен установить онлайн-кассу и передавать данные уже с 1 июля 2017 года, какой будет ответственность за неисполнение требований закона, что делать, если касса сломается или Интернет пропадет, о каких преимуществах использования онлайн-касс следует знать- ответы на эти и другие вопросы предприниматели получат на семинаре, который организуют уполномоченный и управление федеральной налоговой службы по Тюменской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области.

Семинар начнется 21 марта в 11 часов по адресу: ул. Советская, 61. Участие – бесплатно. Предварительная регистрация обязательна: тел. 8 (3452) 55-67-22.