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Дело о ДТП, избиении в сауне и организации занятия проституцией рассмотрит суд в Тюмени

13:10 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело в отношении 26-летнего Филиппа Бина, который обвиняется в нарушении правил дорожных движений с тяжкими последствиями, избиении и организации занятий проституцией, направила в суд прокуратура Тюмени.  

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 1 сентября 2016 года  Бин на Honda CR-V на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Максима Горького не пропустил 19-летнюю студентку и сбил ее. Девушка получила тяжелые травмы головы.

В конце октября следователь планировал завершить расследование и направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд. Но Бин сновал попал в поле зрения полиции.

По версии следствия, вечером 31 октября он в одной из саун избил битой мужчину, причинив ему разрыв селезенки. Бин по заказу привез в сауну проституток. Клиент выбрал одну из них, но по цене с Бином не сошелся. Произошел конфликт и драка. Бин уехал и вскоре вернулся с приятелями. В ходе выяснения отношений Бин избил битой 35-летнего мужчину, который был в  одной  компании с заказавшим проститутку. В ходе расследования  этого преступления выяснилось, что Бин  является  сутенером и на него работает несколько девушек легкого поведения. В  отношении  него было возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией. Мужчину по решению суда заключили под стражу.

В ходе следствия мать пострадавшей студентки заявила к Бину иск о возмещении морального вреда на 3 млн рублей. Избитый мужчина предъявил иск на 1,5 млн  рублей.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Теги: уголовное дело

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