Тюменская группа Aeterna отметит День святого Патрика гастрольным туром

Фото группы Aeterna

Тюменская folk-metall-группа Aeterna отправится в гастрольный тур в честь ежегодного ирландского праздника Дня святого Патрика, который с недавнего времени стал еще и православным. Музыканты выступят в четырех городах Урала и Западной Сибири.

Древние легенды старого мира смогут услышать жители Кургана 17 марта в местном пабе HARAT'S PUB. 18 числа жители соседнего Екатеринбурга смогут насладиться творчеством тюменцев в пабе Nota Bene вместе с еще одним тюменским коллективом — folk-punk-группой Drinking Pumpkins.

"В Екатеринбурге это будет целый фестиваль, где выступят не только тюменцы, но и местные ребята! Там выступит коллектив Each Uisce, играющий традиционную ирландскую музыку, и фолк-клан "Райдо". Затем мы отправимся в Сургут, где 24 марта сыграем в местном клубе "102 Db". А 25 марта наш небольшой тур закончится выходом на сцену в родной Тюмени. Именно здесь планируется самый яркий и большой праздник. В Байконуре, который вернулся в здание на Максима Горького, помимо нас выступят еще три прекрасных коллектива: боевые баллады викингов и тысячелетние молитвы крестоносцев исполнит Gilead, а группа Drinking Pumpkins, так же как и в Екатеринбурге, разделит с нами сцену и сыграет свои композиции. Дополнят шумный праздник ирландские танцы школы Celtic Fox", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" музыкант группы Aeterna Алена Дубровина.

Она добавила, что День святого Патрика – ежегодный национальный ирландский праздник, который проводится в честь знаменитого покровителя этой страны. По легенде, именно он принес в Ирландию христианство и искоренил язычество, а еще прогнал с острова змей.

"Для ирландцев это веселый красочный весенний праздник. Изначально он отмечался только в Ирландии, хотя сейчас традиция распространилась по всему миру", - пояснила Алена Дубровина.

На последний концерт в весеннем гастрольном туре группы Aeterna собираются зрители и из соседних городов. Житель Кургана Юрий Иванов в разговоре с корреспондентом "Тюменской линии" в социальной сети сообщил, что не успевает на концерт в своем городе 17 марта, поэтому приедет на большой праздник 25 марта в Тюмень.

"К сожалению, не попадаю на концерт в Кургане, поэтому приеду в Тюмень 25 марта. Поеду, скорее всего, один. Я уже бывал на выступлениях Gilead и Drinking Pumpkins, а вот на выступлении Aeterna - нет, хотя наслышан о ребятах. В плане музыки больше всего нравится Gilead. Под Drinking Pumpkins можно знатно послэмить и они создают особую панковскую атмосферу, чего нет у двух других - они более академичны. Но кураж и харизма есть у всех коллективов! Жду мощного многолюдного действа с кучей движухи и танцев!", - рассказал он.

Владислав Соколов