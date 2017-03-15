16 марта - события дня

В Тюмени в 10 часов начнется заседание Тюменской областной думы.

В Тюмени в 10 часов в центре социальной помощи семье и детям "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) начнется пресс-завтрак Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Об итогах работы Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) за 2016 год. Исполнение бюджета ФСС по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется открытие Центра по привлечению и подготовке волонтеров для XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 15 часов 45 минут - пресс-подход с участием руководителя управления по работе с волонтерами дирекции по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Анны Захматовой и руководителя Центра по привлечению и подготовке волонтеров в Тюмени Елизаветы Бинеевой.

В Тюмени стартует региональная олимпиада по допризывной подготовке.

Этот день в мире:

37 - императором Рима стал Гай Калигула.

1787 - родился Георг Ом, немецкий физик, в честь которого названа единица электрического сопротивления.

1792 - в Стокгольме во время бала-маскарада смертельно ранен король Швеции Густав III.

1859 - родился Александр Попов, изобретатель радио.

1884 - родился Александр Беляев, писатель-фантаст.

1917 – пробыв царем всего один день, Михаил Романов отказался от престола, передав решение проблемы политического устройства России будущему Учредительному собранию.

1919 - умер Яков Свердлов, председатель ВЦИК.

1927 - родился Владимир Комаров, советский летчик-космонавт, погибший в 1967 году. Он стал первой потерей советского корпуса космонавтов.

1935 - родился Сергей Юрский, артист театра и кино.

1940 - умерла Сельма Лагерлеф, шведская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1909 года.

1941 - родился Бернардо Бертолуччи, знаменитый итальянский кинорежиссер.

1999 - президиум Российской академии наук принял обращение к обществу, в котором призвал прекратить пропаганду лженаучных учений и верований.

2000 - в Лос-Анджелесе похищены статуэтки "Оскар", приготовленные для церемонии награждения.

2001 – саудовский спецназ штурмом взял российский пассажирский самолет, захваченный чеченскими террористами.