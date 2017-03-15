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Сергей Сарычев сообщил депутатам о подготовке к паводку и прогнозах синоптиков

17:28 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Ишимский, Абатский, Викуловский и Вагайский районы, отчасти Уватский и Исетский районы могут оказаться в зоне подтопления во время паводка 2017 года.

Об этом на расширенном заседании фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе сообщил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, отвечая на вопрос депутата Алексея Салмина.

Он напомнил присутствующим, что является председателем региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и рассказал о текущей ситуации в области.

По информации Гидрометцентра, осенью снег выпал на переувлажненную и мокрую землю с запасами влаги до 150%. Снежный покров на юге области соответствовал уровню 2016 года, а по некоторым территориям превышал его на 20-50%, особенно в ишимской зоне.

Глубина промерзания почвы из-за того, что снег выпал раньше, была меньше на 20-70 см, чем в 2016 году. Запас влаги в метровом слое почвы сформировался больше, по некоторым территориям на 20-30%.

В Исетском, Тюменском, Нижнетавдинском районах из-за плюсовых температур днем и минусовых ночью происходит вымерзание снега, он оседает. В Ишимском районе и Ишиме этот процесс происходит значительно медленнее.

"Если верить прогнозу Гидрометцентра, они нас готовят к весне 2016 года, но скажу, что все-таки у нас тоже есть свои наблюдения. Мы регулярно общаемся с главами и видим, что чрезвычайной угрозы для посевных площадей нет. Есть где-то 18 мест, где дорога может быть затоплена, в прошлом году таких мест было до 25. Примерно пять-семь низководных мостов в области топит каждый год, в 2016 году их было полтора десятка, в этом году прогнозируют столько же", - пояснил Сергей Сарычев.

Вице-губернатор сообщил, что по прогнозам до конца марта обильных осадков не будет, температура днем будет плюсовая, но не во всех районах.

"Многое зависит от того, как вскроются северные округа. Если брать эту неделю, то по большинству северных территорий остатков снега меньше, чем в 2016 году", - рассказал Сергей Сарычев.

Он напомнил о том, что в 2016 и 2017 году была проведена серьезная работа по ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений и очистке русел рек.

"Мы потратили более 150 миллионов на ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений, на новое строительство, очистку русел Карасули и Мергени. Специалисты копают обводной канал, который соберет лишнюю воду по уровням, чтобы она не ушла в Мергеньку и Карасульку. Уже прокопано около полутора километров на территории Ишимского района, очищены мостовые и подмостовые переходы по городу и району", - отметил Сергей Сарычев.

Вице-губернатор заверил, что в Исетском районе завершается строительство дамбы, поэтому опасности, которая была в 2016 году, в текущем году не будет.

"Прошлая весна нас научила многому. Настраиваем наши территории и аграриев вовремя мониторить ситуацию. Надеемся, что ситуация с паводком будет получше, но синоптики обещали дать более точный прогноз на апрель в конце марта", - подытожил он.

Дарья Казакова

Теги: Ишим , Ишимский район , АПК , Алексей Салмин , Сергей Сарычев , Гидрометеоцентр , паводок , половодье , облдума

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